Papa Francisco recebe prêmio por iniciativas em prol da Ucrânia

VATICANO, 28 JUN (ANSA) – O papa Francisco recebeu o prêmio honorário “Cinema for Peace” (“Cinema pela paz”, em português) pelo seu trabalho para tentar encerrar a guerra russa na Ucrânia.

A homenagem foi entregue ao Pontífice pelo escritor e produtor de origem eslovena, Jaka Bizilj, fundador da organização internacional que promove valores e mudanças no mundo por meio de filmes, durante celebração na Casa Santa Marta, no Vaticano.

Segundo o Vatican News, Bizilj classificou Jorge Bergoglio como “um verdadeiro homem de paz” e um “diplomata de Deus” que, “no silêncio”, bateu em todas as portas possíveis neste um ano e meio de guerra na Ucrânia para “levar a liberdade ao povo”, para tentar “ajudar as pessoas, salvar as crianças, negociar para levar para casa os prisioneiros de guerra”.

O produtor esloveno recordou ainda que o líder da Igreja Católica “tem enviado ajuda e até ambulâncias” ao território ucraniano, que privilegiou a criação de corredores humanitários, e que, “no primeiro dia do ataque, se dirigiu à Embaixada da Rússia para contatar o presidente Vladimir Putin numa tentativa de travar a guerra”.

“O senhor é o homem que deu esperança a tantas pessoas? É uma honra para nós poder lhe dar este prêmio, milhões de pessoas depositam tanta esperança no senhor e todos os pais que perderam seus filhos pensam que agora estão no paraíso. O senhor dá esperança e inspiração às pessoas”, disse o fundador do Cinema For Peace.

De acordo com Bizilj, o reconhecimento é dedicado a todas as “crianças mortas” na Ucrânia, em especial o menino de um ano que morreu em um ataque de mísseis russos, em 8 de março de 2022.

O pai da criança, inclusive, participou da exibição do documentário “Freedom on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom”, do diretor Evgeny Afineevsky, na Universidade Europeia, e disse que “acredita que os seus filhos estão agora no céu, em um mundo melhor”.

O prêmio dado ao argentino é da organização internacional de mesmo nome – “Cinema for Peace” – criada após o ataque de 11 de setembro às Torres Gêmeas, com o objetivo de influenciar por meio de filmes a percepção e resolução dos desafios sociais, políticos e humanitários globais e de oposição à guerra e ao terrorismo.

Já em 2008, nasceu a Cinema for Peace Foundation, uma organização internacional sem fins lucrativos que promove a mudança e os valores através do cinema, com o objetivo de sublinhar as desigualdades e injustiças e, ao mesmo tempo, oferecer esperança e soluções para um futuro melhor.

Nos últimos anos, o “Cinema for Peace” tem apoiado uma série de causas importantes e filmes com atores e personalidades de Hollywood, como o Dalai Lama e Nelson Mandela. (ANSA).

