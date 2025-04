Papa Francisco recebe J.D. Vance no Vaticano

VATICANO, 20 ABR (ANSA) – O papa Francisco recebeu neste domingo (20), no Vaticano, o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, que está em visita oficial à Itália.

Católico fervoroso, o republicano chegou à Casa Santa Marta, residência oficial do pontífice, sem a família e ficou apenas alguns minutos com Jorge Bergoglio, que ainda se recupera de uma grave pneumonia.

“Nesta manhã, pouco depois das 11h30 [horário local], o papa Francisco teve um breve encontro privado com o vice-presidente dos Estados Unidos da América, James David Vance”, diz uma breve nota da Sala de Imprensa da Santa Sé.

“A reunião, que durou alguns minutos, serviu para eles trocarem cumprimentos no dia de Páscoa”, acrescenta o comunicado.

Durante sua estadia na Itália, Vance também participou da Paixão do Senhor na Sexta-Feira Santa e se reuniu com o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, no sábado (20), encontro que abordou temas como conflitos internacionais e imigração. (ANSA).