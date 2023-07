Papa Francisco recebe ex-presidente americano Bill Clinton

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/07/2023 - 10:01 Compartilhe

CIDADE DO VATICANO, 6 JUL (ANSA) – O papa Francisco recebeu na tarde desta quinta-feira (6) o ex-presidente americano Bill Clinton.

Segundo o portal oficial de notícias Vatican News, o encontro aconteceu na residência oficial do Papa, a Casa Santa Marta, e teve a paz como tema.

Alex Soros, filho do investidor e filantropo bilionário húngaro-americano George Soros, também participou do encontro.

Ele é o presidente da rede internacional de filantropia Open Society Foundations, criada pelo pai.

Apoiando-se em uma bengala, o Papa recebeu a delegação agradecendo, em inglês, pela visita. Ele presenteou Clinton com uma estátua de uma mulher segurando uma pomba, afirmando ser uma representação do “trabalho pela paz”. Bill Clinton deu a Jorge Bergoglio uma bandeja de porcelana com o símbolo da presidência americana.

A comitiva que acompanha Clinton em sua viagem a Roma e outros locais da Europa foi levada para visitar alguns locais do Vaticano e, ao fim da reunião, Francisco cumprimentou brevemente os seguranças e amigos do ex-presidente.

Bill Clinton, que foi o 42º presidente americano (1993 a 2001), já havia estado no Vaticano em junho de 1994, quando foi recebido pelo papa João Paulo II. (ANSA).

