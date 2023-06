Papa Francisco recebe enviado dos EUA para o clima

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/06/2023 - 8:01 Compartilhe

VATICANO, 19 JUN (ANSA) – O papa Francisco recebeu na manhã desta segunda-feira (19) o enviado especial dos Estados Unidos para o clima, John Kerry.

O encontro foi divulgado pelo Vaticano, que, no entanto, não revelou o teor da conversa.

A questão climática é uma das bandeiras do pontificado de Jorge Bergoglio, que já dedicou até uma encíclica ao tema, a “Louvado seja”, que prega a criação de novos modelos de desenvolvimento baseados na preservação do planeta.

O Papa teve uma manhã repleta de audiências em seu primeiro dia útil de trabalho após receber alta hospitalar. Além de Kerry, ele se reuniu com o grão-mestre da Ordem de Malta, John Dunlap, com o embaixador da Malásia na Santa Sé, Edward Palon Westmoreland, com o bilionário americano Rick Caruso e com o diretor de um hospital pediátrico da República Centro-Africana, Jean-Chrysostome Gody.

Na próxima quarta (21), Francisco terá uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Também está previsto um encontro com o mandatário de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ainda nesta semana. (ANSA).

