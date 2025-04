Papa Francisco queria um sepultamento ‘simples’, segundo seu testamento

Em testamento publicado nesta segunda-feira (21) pelo Vaticano, horas após sua morte, aos 88 anos, o papa Francisco expressou seu desejo de um sepultamento “simples” em uma basílica romana dedicada ao culto de Maria.

“Sentindo que o fim da minha vida terrena se aproxima e com uma viva esperança na vida eterna, desejo expressar minhas vontades testamentárias unicamente quanto ao local do meu sepultamento”, afirma o testamento do jesuíta argentino, datado de 29 de junho de 2022.

Nele, o papa pede que seus restos mortais “repousem, aguardando o Dia da Ressurreição, na basílica papal de Santa Maria Maior”, no centro de Roma.

Ele também fornece instruções precisas sobre seu local de descanso, “o nicho localizado na nave lateral entre a capela Paulina (capela Salus Populi Romani) e a capela Sforza da basílica papal mencionada anteriormente”.

Além disso, Francisco pede um sepultamento “feito de terra, simples, sem nenhuma decoração particular e com uma única inscrição: Franciscus”.

Francisco, o primeiro papa latino-americano, morreu nesta segunda-feira aos 88 anos, após mais de uma década de um papado muito popular entre os fiéis, embora tenha enfrentado forte oposição dentro da própria Igreja Católica.

Segundo a certidão de óbito emitida pela Santa Sé, Francisco morreu de um acidente vascular cerebral que o deixou em coma e teve insuficiência cardiocirculatória irreversível.

