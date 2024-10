Papa Francisco proclama 14 novos santos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/10/2024 - 12:40 Para compartilhar:

O papa Francisco elevou, neste domingo (20), 14 figuras católicas à santidade, incluindo 11 mártires mortos na Síria no século XIX, um reflexo da perseguição aos cristãos sob o Império Otomano.

O jesuíta argentino presidiu a cerimônia de canonização na Praça de São Pedro, na presença de milhares de fiéis de todo o mundo e de representantes oficiais dos países envolvidos.

“Nós os inscrevemos entre os santos e decretamos que sejam venerados como tais por toda a Igreja”, disse Francisco.

A canonização – o estágio final no caminho para a “santidade” na Igreja Católica – exige três condições: estar morto há pelo menos cinco anos, ter levado uma vida cristã exemplar e ter realizado pelo menos dois milagres.

Entre os novos santos estão os 11 “mártires de Damasco”, mortos em julho de 1860 na capital síria durante o domínio otomano por um comando de drusos muçulmanos em um mosteiro em um bairro cristão.

De acordo com o Vatican News, a mídia oficial do Vaticano, “seu martírio faz parte de um contexto de perseguições organizadas por muçulmanos drusos no Líbano e na Síria, durante as quais milhares de cristãos perderam suas vidas”.

Esses mártires, oito deles franciscanos e três leigos do rito maronita – os irmãos Massabki – foram beatificados em 1926 pelo papa Pio XI.

Os outros canonizados são três fundadores de comunidades religiosas: o missionário italiano Giuseppe Allamano (1851-1926), a freira italiana Elena Guerra (1835-1914) e a canadense Marie-Léonie Paradis (1840-1912), fundadora de uma congregação dedicada à educação católica.

O papa Francisco anunciou em maio a canonização de Charles Acutis, um piedoso adolescente italiano e entusiasta da Internet cuja morte por leucemia fulminante em 2006 chocou o país.

A data dessa cerimônia ainda não foi definida, mas poderá ocorrer em 2025, o ano do “Jubileu” em Roma, onde são esperados mais de 30 milhões de peregrinos.