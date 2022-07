Papa Francisco pode vir à Ucrânia quando quiser, diz Kiev

ROMA, 7 JUL (ANSA) – O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitro Kuleba, disse nesta quinta-feira (7) que o papa Francisco “pode visitar seu país em qualquer dia, porque será um momento de forte inspiração e apoio”.

De acordo com Kuleba, citado pelo portal Ukrinform, a visita do Pontífice “lhe permitirá compreender melhor as causas da guerra”.

“Estamos esperando muito pelo Papa e lembramos aos nossos colegas do Vaticano que o convite continua aberto. Ele pode vir qualquer dia”, disse o chanceler ucraniano.

O ministro enfatizou ainda que todos estão “prontos para preparar a chegada de Jorge Bergoglio porque é muito importante para o povo da Ucrânia.

Kuleba observou ainda que há milhões de fiéis no país, e a visita seria um forte momento de inspiração e apoio aos ucranianos que carregam nos ombros o peso e o sofrimento da guerra.

“Em segundo lugar, o Papa mantém um grande papel como pacificador na política internacional, e acho que ele entenderia melhor as razões dessa guerra, vendo o sofrimento com seus próprios olhos. Isso nos permitiria encontrar outras maneiras de envolvê-lo na luta pelo fim desta guerra ou na resolução de algumas questões humanitárias criadas por esta guerra”, concluiu o ministro.

Nesta semana, Francisco, que já condenou a invasão russa em diversas ocasiões, reafirmou que gostaria de visitar a Ucrânia, mas somente depois de passar pela Rússia. No entanto, o governo de Vladimir Putin disse que ainda não houve “contatos concretos” para organizar uma visita do líder da Igreja Católica a Moscou.

(ANSA)