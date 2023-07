Papa Francisco pede que jovens tenham coragem contra máfias

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 28/07/2023 - 15:01 Compartilhe

CIDADE DO VATICANO, 28 JUL (ANSA) – Em uma mensagem divulgada nesta sexta-feira (28), o papa Francisco dirigiu-se aos jovens pedindo que não tenham medo e afrontem com coragem as máfias e as ilegalidades.

A manifestação foi enviada ao evento “Roma non dimentica” (“Roma não esquece”, em português), uma procissão de velas por ocasião dos 30 anos dos atentados mafiosos contra duas igrejas em Roma, San Giovanni in Laterano e San Giorgio in Velabro, que deixaram 22 feridos.

O Papa lembrou que “o vil gesto, que na madrugada entre os dias 27 e 28 de julho de 1993 abalou a Cidade Eterna, perturbou profundamente as almas dos fiéis de toda a esfera católica, e em particular os fiéis romanos”.

“Naqueles anos obscuros da história social da cara nação italiana, marcados por graves atos de violência contra instituições e servidores do Estado, a população experimentou um sentimento de impotência diante de opressões tão insensatas, em contextos de tanta pobreza humana e material”, disse o Pontífice.

O papa Francisco também pediu que os fiéis se lembrem das vítimas: “É dever de todos ter a memória grata a quem, no cumprimento do dever, sofreu em nome da tutela da coletividade.

O sacrifício de quem acreditou e defendeu os valores da democracia, justiça e liberdade nos traz a consciência e responsabilidade de construir uma nova civilização de amor”.

