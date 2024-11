Papa Francisco pede que ‘armas deem espaço ao diálogo’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/11/2024 - 10:01 Para compartilhar:

VATICANO, 3 NOV (ANSA) – O papa Francisco cobrou neste domingo (3) o fim das guerras no mundo e pediu que as armas deem lugar ao diálogo.

Em seu Angelus dominical pronunciado da janela do Palácio Apostólico, o líder da Igreja Católica saudou membros da ONG italiana Emergency, que leva serviços médicos a áreas de conflito, e lembrou que a Constituição da Itália “repudia a guerra”.

“Que esse princípio possa ser implementado em todo o mundo.

Que a guerra seja banida e que as questões sejam enfrentadas com o direito e as negociações. Que as armas se calem e deem espaço ao diálogo”, afirmou o Papa.

Em seguida, Francisco citou os conflitos na “martirizada Ucrânia, na Palestina, em Israel, em Myanmar e no Sudão do Sul”.

Além disso, o pontífice pediu orações para Valência, província da Espanha onde inundações deixaram mais de 200 mortos na semana passada. “O que eu faço pelo povo de Valência? Rezo? Ofereço alguma coisa? Pensem nesta pergunta”, declarou. (ANSA).