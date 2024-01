Papa Francisco pede proibição a barriga de aluguel

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/01/2024 - 0:49 Para compartilhar:

VATICANO, 8 JAN (ANSA) – Em discurso ao corpo diplomático no Vaticano nesta segunda-feira, o papa Francisco voltou a se manifestar contra a prática da barriga de aluguel.

“A via da paz exige o respeito à vida, a cada vida humana, começando pela do nascituro no ventre da mãe, que não pode ser suprimida nem tornar-se objeto de comércio”, disse o pontífice.

“Considero condenável a prática da barriga de aluguel, que prejudica gravemente a dignidade da mulher e do filho. Ela é fundamentada na exploração de uma situação de necessidade material da mãe”, acrescentou Francisco.

Para Jorge Bergolio, “uma criança é sempre um presente e nunca um objeto de contrato”: “Portanto, desejo um comprometimento da Comunidade Internacional para proibir universalmente essa prática”.

“Em cada momento de sua existência, a vida humana deve ser preservada e protegida, enquanto constato com pesar, especialmente no Ocidente, a persistente propagação de uma cultura da morte, que, em nome de uma compaixão fictícia, descarta crianças, idosos e doentes”, concluiu. (ANSA).

