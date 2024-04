Papa Francisco pede paz para vítimas da guerra e da fome

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 01/04/2024 - 12:01 Para compartilhar:

CIDADE DO VATICANO, 1 ABR (ANSA) – O papa Francisco fez um apelo nesta segunda-feira (1º), no Vaticano, para que o “dom da paz do Senhor Ressuscitado” chegue a todos os que sofrem com a guerra e a miséria, em uma mensagem de esperança por ocasião da Páscoa.

“Gostaria que este dom da paz chegasse onde é mais necessário: às populações esgotadas pela guerra, pela fome, por toda forma de opressão”, afirmou ele na janela do apartamento pontifício, após a oração do “Regina Caeli”, que substitui o Angelus durante o período pascal.

Francisco também destacou a ressurreição de Jesus Cristo como “a vitória da vida sobre a morte” e “da esperança sobre o desânimo”, durante encontro com os fiéis na Praça São Pedro.

“A alegria, quando partilhada, aumenta. Partilhemos a alegria do Ressuscitado. Que a Virgem Maria, que na Páscoa se alegrou com o seu Filho ressuscitado, nos ajude a sermos suas alegres testemunhas”.

Segundo o argentino, a ressurreição não é apenas “uma notícia maravilhosa ou o final feliz de uma história, mas algo que muda a nossa vida completamente e para sempre”.

Por fim, renovou todas as suas saudações pascal e agradeceu “sinceramente” a todos que de diversas maneiras lhe “enviaram mensagens de proximidade e de oração”. (ANSA).

