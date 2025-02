Papa Francisco passou mais uma noite ‘tranquila’, anuncia Vaticano

O papa Francisco, hospitalizado aos 88 anos para tratar uma pneumonia dupla, passou uma noite “tranquila”, anunciou o Vaticano nesta sexta-feira (28), quando o pontífice completa 15 dias de internação na clínica Gemelli de Roma.

“Como nos dias anteriores, a noite transcorreu tranquila e o papa está descansando agora”, escreveu a Santa Sé em um breve comunicado, poucas horas após confirmar que o estado de saúde de Francisco estava “melhorando”.

O líder espiritual de 1,4 bilhão de católicos no mundo foi internado na clínica Gemelli de Roma em 14 de fevereiro por uma bronquite, que se agravou para uma pneumonia dupla.

A preocupação aumentou consideravelmente no fim de semana passado, quando o estado de saúde do pontífice sofreu uma deterioração. Na terça-feira à noite, a Santa Sé explicou que o estado era “crítico, mas estável”.

Embora o prognóstico continue “reservado”, os boletins médicos dos últimos dias apontam para uma progressão de melhoria, especialmente com o anúncio da remissão de uma leve insuficiência renal.

Na quinta-feira à noite, o boletim médico mais recente informou que a saúde continuava “melhorando”, mas que “dada a complexidade do quadro clínico, são necessários mais dias de estabilidade” antes de modificar seu prognóstico.

Jorge Bergoglio conseguiu retomar seu trabalho no início da semana no hospital, mas sem fazer aparições públicas, enquanto as orações prosseguem em todo mundo por sua recuperação.

A hospitalização, a quarta e mais longa desde 2021, provoca grande preocupação devido aos problemas prévios que debilitaram a saúde do papa nos últimos anos. Também reacendeu especulações sobre sua possível renúncia.

