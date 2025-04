Papa Francisco participa do Domingo de Ramos na Praça de São Pedro

O papa Francisco fez uma aparição surpresa neste domingo, 13, na celebração de Domingo de Ramos na Praça São Pedro, no Vaticano. Ainda em recuperação de uma pneumonia dupla que o deixou hospitalizado por mais de cinco semanas, o pontífice de 88 anos apareceu em cadeira de rodas, sem o auxílio de oxigênio e com a voz mais firme em breve saudação: “Feliz Domingo de Ramos! Feliz Semana Santa!”

A presença do papa não era esperada e não havia sido confirmada pelo Vaticano com antecedência. Com aparência frágil, Francisco circulou por entre fiéis e distribuiu bênçãos, mas sua participação nas celebrações de Páscoa ainda deve ser avaliada por médicos.

A homilia da cerimônia foi escrita por Francisco, mas presidida pelo cardeal Leonardo Sandri. No texto, o papa agradece pelas orações e pedie solidariedade com os que sofrem. “Neste momento de fraqueza física, [as orações] me ajudam a sentir ainda mais a proximidade, a compaixão e a ternura de Deus”, escreveu ele. O papa também orou pelas vítimas do desabamento de uma boate na República Dominicana e pediu paz para diversas regiões em conflito, como Sudão, Ucrânia e Oriente Médio.

Aparições públicas

Na quarta-feira, 9, o papa esteve reunido com rei Charles III e rainha Camila por cerca de 20 minutos em audiência privada. Na quinta-feira, 10, o pontífice fez uma visita inesperada à Basílica de São Pedro, ainda utilizando oxigênio e manta. No sábado, 12, foi à Basílica de Santa Maria Maior, em Roma.

Desde sua alta, em 23 de março, Francisco tem seguido plano de fisioterapia motora e respiratória.