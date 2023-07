Papa Francisco participa de evento com crianças no Vaticano

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/07/2023 - 12:01 Compartilhe

CIDADE DO VATICANO, 18 JUL (ANSA) – O papa Francisco teve um animado encontro nesta terça-feira (18) com centenas de crianças em um evento no Vaticano.

Ao todo, cerca de 250 jovens de cinco a 13 anos participaram do Estate Ragazzi, uma celebração de verão feita na Sala Paulo VI para os filhos dos funcionários do Vaticano.

O líder da Igreja Católica foi presenteado com uma placa que tinha um desenho e a inscrição “You help us to bee heroes”, um trocadilho em inglês em que o verbo “ser” (“be”) é substituído por “abelha” (“bee”), pois o inseto é o tema da edição de 2023 do evento.

Uma medalha de papelão que tinha a palavra “herói” foi entregue ao religioso que prontamente a colocou no pescoço.

Em uma declaração aos jovens, o Papa pediu para que os participantes do acampamento de verão tenham um sentimento de gratidão com seus familiares, como pais e avós. O Pontífice explicou que eles são os “super-heróis” que “formaram uma família e têm sabedoria”.

Francisco ainda destacou a necessidade de praticar uma relação saudável com o mundo digital. (ANSA).

