Papa Francisco: novo estádio do San Lorenzo deve levar nome do ‘torcedor ilustre’ do clube

Torcedor do San Lorenzo, o papa Francisco pode dar nome ao novo estádio do clube argentino. Jorge Mario Bergoglio, que morreu na segunda-feira, aos 88 anos, carregava o amor pelo time argentino. De acordo com o presidente do clube, Marcelo Moretti, afirmou que Francisco concedeu a autorização em setembro de 2024.

“Nessa visita, levei muitos presentes do clube e pedi sua autorização para que o novo estádio que vamos construir no bairro de Boedo, se Deus quiser neste ano, levasse o nome de papa Francisco. Sua resposta foi aceita e ele o fez com muita emoção”, disse o presidente do clube, em entrevista à rádio Cope, da Espanha.

O estádio será construído no bairro de Boedo, no mesmo espaço em que se encontrava o antigo estádio Viejo Gasómetro. Já apresentado, o projeto arquitetônico tem capacidade para 50 mil torcedores.

Francisco foi o primeiro papa nascido na América do Sul. Na infância, ia aos jogos do clube argentino e acompanhou, do Viejo Gasómetro, a conquista nacional em 1946. “Tem vindo à minha memória belas recordações, começando desde a minha infância. Acompanhei, aos dez anos, a gloriosa campanha de 1946”, escreveu, em 2013, sobre a conquista do título argentino do clube na década de 1940. À época, Francisco tinha apenas 10 anos, mas não perdeu uma partida sequer da campanha vitoriosa da equipe.

“Para mim, o San Lorenzo é o time da minha família. Meu pai jogou na equipe de basquete. E, quando éramos pequenos, íamos com a minha mãe ao estádio”, afirmou, em 2014, mesmo ano em que o clube conquistou a Copa Libertadores. O papa também recebeu a delegação do San Lorenzo no Vaticano, onde celebrou a conquista.

Francisco morreu na segunda-feira, aos 88 anos, às 2h35 (de Brasília). O clube argentino lamentou a morte do sumo pontífice, que era sócio honorário do clube sob o número de inscrição 88235N-0. Os cinco primeiros dígitos, pela força do acaso, se assemelham à idade e o horário, de Buenos Aires, em que se deu sua morte.

“Nunca foi apenas mais um e sempre foi um dos nossos. Cuervo desde criança e como homem… Cuervo como sacerdote e cardeal… Cuervo também como papa… Sempre transmitiu sua paixão pelo Ciclón: quando ia ao Velho Gasômetro para ver o time de 46, quando crismava Angelito Correa na capela da Cidade Desportiva, quando recebia visitas azulgranas no Vaticano sempre com total felicidade… Sócio nº 88235”, escreveu o clube.