Papa Francisco nomeia bispo auxiliar para Goiânia

SÃO PAULO, 3 FEV (ANSA) – O papa Francisco nomeou na última sexta-feira (2) o monsenhor Danival Milagres Coelho, do clero da Arquidiocese de Mariana, em Minas Gerais, como bispo titular de Vatarba e auxiliar na Arquidiocese de Goiânia.

O religioso era pároco de Nossa Senhora da Piedade em Barbacena (MG) desde 2017. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) enviou saudação a ele.

“Como o Semeador, nós, bispos, somos chamados a lançar as sementes da fé e da esperança nesta terra. Para isso, devemos desenvolver este ‘olfato’ que nos permite conhecer melhor e também descobrir o que compromete, dificulta ou arruína a sementeira”, diz a nota.

Nascido em 4 de setembro de 1976 em Senhora dos Remédios, Milagres Coelho estudou filosofia e teologia no Seminário Arquidiocesano São José, em Mariana, e obteve o mestrado em teologia bíblica na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma.

O novo bispo auxiliar foi ordenado sacerdote em 29 de junho de 2022 e, desde então, ocupou diversos cargos, como diretor do Instituto de Teologia (2011-2015); diretor do Instituto de Filosofia (2015-2017); coordenador da Pastoral Universitária (2016-2019); representante dos Presbíteros (2019-2020); vigário geral do Clero (a partir de 2019); professor de Sagrada Escritura; juiz auditor do Tribunal Eclesiástico de Mariana; e membro do Conselho Episcopal, do Conselho Presbiteral e do Colégio de Consultores. (ANSA).

