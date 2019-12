Papa Francisco nomeia bispo auxiliar para Arquidiocese do Rio

SÃO PAULO, 4 DEZ (ANSA) – O papa Francisco nomeou nesta quarta-feira (4) como bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro o padre Zdzislaw Stanislaw Blaszczyk, até então pároco de “São Pedro do Mar”, no território carioca. A decisão acolhe a solicitação do cardeal dom Orani João Tempesta para poder contar com a colaboração de um bispo auxiliar.

Nascido em 8 de agosto de 1969 em Gdów, na Polônia, o religioso é formado em Filosofia e Teologia pela Pontífica Academia de Teologia, em Cracóvia. Conhecido como “padre Tiago”, Blaszczyk recebeu a ordenação sacerdotal no dia 14 de maio de 1994 e trabalhou como vigário paroquial nas igrejas São Pedro e São Paulo, em Bolechowice, e da Exaltação da Santa Cruz, na Cracóvia.

Em 2000, como padre missionário diocesano, mudou para a arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Ele ainda trabalhou como pároco na paróquia São Judas Tadeu, em Bangu.

Atualmente, Tiago é padre da igreja São Pedro do Mar, no Recreio dos Bandeirantes, e integra o Conselho dos Presbíteros. Em nota, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) parabenizou o religioso e afirmou fazer “votos de que seu ministério seja abençoado e fecundo”.

“A nomeação como bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro reafirma o seu caminho missionário e o compromisso maior com a Igreja no Brasil”, diz o texto. (ANSA)