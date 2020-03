Papa Francisco não contraiu o novo coronavírus, diz Vaticano

CIDADE DO VATICANO, 28 MAR (ANSA) O papa Francisco testou negativo para o novo coronavírus (Sars-CoV-2), informou o diretor da sala de imprensa do Vaticano, Matteo Bruni neste sábado (28).

“As pessoas afetadas pela Covid-19 entre os funcionários da Santa Sé e os cidadãos do Estado da Cidade do Vaticano são atualmente seis. Posso confirmar que não estão na lista nem o Santo Padre, nem seus colaboradores mais próximos”, informou Bruni.

O líder da Igreja Católica passou por um novo teste no último dia 26, segundo fontes do Vaticano, após um religioso que vive na Casa Santa Marta, a residência do Papa, testar positivo para a doença. De acordo com o diretor, o homem está bem de saúde.

Segundo a nota oficial, após dois novos casos terem sido confirmados no Vaticano, que se juntam aos quatro precedentes, “foram adotados oportunas medidas de higienização e foram efetuados novos testes, no total, com os precedentes, de 170”.

Ainda conforme Bruni, as testagens foram feitas nos funcionários da Santa Sé e nos residentes da Casa Santa Marta. “Estes últimos, todos tiveram resultado negativo”, explicou. (ANSA)