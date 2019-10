Papa Francisco manda mensagem aos brasileiros pelo dia de Nossa Senhora Aparecida

Neste sábado, 12 de outubro, o papa Francisco gravou uma mensagem aos brasileiros lembrando o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. O vídeo foi captado durante encontro fechado do Sínodo dos Bispos Sobre a Amazônia e divulgado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Francisco começou saudando os brasileiros e concluiu pedindo para que a santa ajude os brasileiros em momentos de “tantas limitações políticas ou sociais ou ecológicas”.

“No dia de Nossa Senhora Aparecida, trago no coração o povo brasileiro e envio uma saudação. Que Ela, pequenina e humilde, continue os cobrindo e os acompanhando em seu caminho: caminho de paz, de alegria, de justiça. Que Ela os acompanhe em suas dores, quando não podem crescer por tantas limitações políticas ou sociais ou ecológicas, e de tantos lugares provêm. Que Ela os ajude a crescer e a se libertar continuamente. Que os abençoe”, disse o sumo pontífice – a transcrição foi feita pela CNBB.

Em julho 2013, quando visitou o Brasil por conta da Jornada Mundial da Juventude que ocorreu no Rio de Janeiro, Francisco reservou um dia para visitar Aparecida, no Vale do Paraíba, onde demonstrou apreço e devoção especial pela padroeira do Brasil.

Na ocasião, ele chegou a deixar no ar a possibilidade de retornar ao País em 2017, para as comemorações do terceiro centenário do aparecimento da santa. Contudo, Francisco acabou não retornando ao Brasil – oficialmente, por problemas de agenda.