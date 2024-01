Papa Francisco lamenta mortes por terremoto no Japão

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/01/2024 - 13:01 Para compartilhar:

ROMA, 2 JAN (ANSA) – O papa Francisco disse estar “profundamente entristecido pela perda de vidas e pelos danos causados pelo terremoto” que atingiu o Japão no último dia 1º de janeiro, quando ao menos 55 pessoas morreram. A mensagem consta no telegrama assinado pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, divulgado nesta terça-feira (2).

No texto, o Pontífice assegura a sua “solidariedade com aqueles que foram afetados por esta catástrofe” e reza “pelas vítimas, por aqueles que choram a sua perda e pelo resgate de qualquer pessoa ainda desaparecida”.

Jorge Bergoglio “encoraja as autoridades civis e o pessoal de emergência que assistem as vítimas desta tragédia”.

O Japão foi atingido por uma série de terremotos, sendo o mais forte com magnitude de 7,6 graus na escala Richter, na Península de Noto, segundo a Agência Meteorológica do Japão. A região concentra a maior parte dos estragos e mortes provocadas pelo fenômeno.

Hoje (2), equipes de resgate continuam as buscas por feridos, apesar das dificuldades de acessar o extremo norte da Península de Noto, de acordo com as autoridades locais. (ANSA).

