Papa Francisco lamenta acidente de ônibus escolar na Tailândia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/10/2024 - 14:01 Para compartilhar:

VATICANO, 5 OUT (ANSA) – O papa Francisco enviou uma mensagem de condolências às famílias dos 22 alunos e três professores que morreram em um incêndio em um ônibus escolar na Tailândia no último dia 1º de outubro.

Em um telegrama, assinado pelo secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, o Pontífice diz que ficou “profundamente triste” e assegura a sua oração por aqueles que “sofrem os efeitos desta tragédia, especialmente as famílias que vivem este luto”.

O argentino recomendou as almas dos falecidos “à amorosa misericórdia do Todo-Poderoso” e invocou “as bênçãos divinas de força, paz e consolação” sobre todos os afetados pelo acidente.

O veículo, que levava 44 passageiros, sendo 38 estudantes, dentre crianças e adolescentes, e seis professores da escola Wat Khao Praya Sangkharam, da província de Uthai Thani, a uma visita a um museu em Bangkok, pegou fogo quando um de seus pneus estourou perto da capital, fazendo-o se chocar contra uma barreira.

A tragédia é considerada um dos acidentes rodoviários mais mortais em uma década na Tailândia, que tem um dos piores registros de segurança no trânsito do mundo, com cerca de 20 mil mortes por ano. (ANSA).