Papa Francisco grava novo podcast com jovens

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/07/2023 - 18:01 Compartilhe

VATICANO, 24 JUL (ANSA) – O papa Francisco gravou um novo podcast no qual escuta e aconselha jovens por ocasião da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que acontecerá entre os dias 1º e 6 de agosto em Lisboa, capital de Portugal.

A nova edição do “Popecast”, realizado por Salvatore Cernuzio, em colaboração com a redação do podcast, é lançado quatro meses depois que o argentino divulgou sua primeira produção para celebrar seu 10º aniversário de pontificado.

Desta vez, Jorge Bergoglio “escuta, através de um computador levado à Casa Santa Marta, a voz gravada de alguns jovens de diversas origens e contextos, representantes das fragilidades, mas também da criatividade que caracterizam a juventude de hoje”, informou o Vatican News.

Segundo a publicação, “os jovens, que sem saber, no início, que as suas vozes seriam ouvidas pelo Papa, partilharam suas histórias, seus medos e problemas, os seus desejos e objetivos, livremente”.

Francisco oferece a todos uma palavra, sempre diferente, assim como a história de cada um. No entanto, compartilha a mesma recomendação a todos: “Vá em frente. Sempre em frente, mesmo nos erros e quedas, na certeza de ser acompanhado por um Deus ‘louco de amor’ pelos jovens”.

Em março passado, o Papa celebrou seus 10 anos à frente da Igreja Católica com a gravação de seu primeiro “Popecast”, onde relembrou seu momento favorito durante o papado e citou os horrores das guerras. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias