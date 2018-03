Papa Francisco ganha primeira estátua no Oriente Médio

CIDADE DO VATICANO, 17 MAR (ANSA) – A primeira estátua dedicada ao papa Francisco no Oriente Médio foi inaugurada neste, em Hadath, a menos de 10 quilômetros ao sul da capital Beirute, no Líbano.

A iniciativa, patrocinada pelo prefeito George Aoun, tem como objetivo encorajar os cristãos locais a demonstrarem sua presença no Oriente Médio, e incentivar a convivência pacífica de várias religiões. A inauguração da estátua, que foi apresentada como a primeira dedicada ao argentino Jorge Mario Bergoglio no Oriente Médio, ocorreu na presença de autoridades políticas e religiosas no último 14 de março, um dia após Francisco completar cinco anos de pontificado. O sheik Khalil Rizk, responsável pelas relações internacionais do partido xiita Hezbollah, também participou do evento. De acordo com a agência de imprensa católica Fides, a estátua foi inaugurada em um momento de tensão elevada em Hadath, com episódios de muçulmanos xiitas se apropriando de terras de famílias cristãs maronitas. (ANSA)