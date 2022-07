Papa Francisco faz apelo por solução pacífica no Sri Lanka

VATICANO, 17 JUL (ANSA) – O papa Francisco voltou neste domingo (17) a fazer um apelo em defesa da paz no Sri Lanka, palco de uma crise econômica e política que provocou a renúncia do presidente Gotabaya Rajapaksa e um período de agitação social.

Durante oração do Angelus, Jorge Bergoglio expressou sua “proximidade com o povo do Sri Lanka” e pediu uma solução pacífica para conter a instabilidade política.

“Junto-me a vocês em oração e exorto todas as partes a buscarem uma solução pacífica para a crise atual, em particular para os mais pobres, respeitando os direitos de todos”, enfatizou.

Francisco se uniu aos líderes religiosos do Sri Lanka para pedir que “todos se abstenham de qualquer forma de violência e iniciem um processo de diálogo para o bem comum”.

Com cerca de 22 milhões de habitantes, o Sri Lanka enfrenta sua pior crise econômica desde sua independência do Reino Unido, em 1948, com inflação galopante, blecautes recorrentes e escassez de combustíveis e itens alimentares.

O cenário provocou uma onda de protestos no país e dezenas de manifestantes chegaram a invadir o palácio presidencial, forçando a fuga de Rajapaksa, que entregou o cargo por email após fugir para Maldivas. O primeiro-ministro do Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, jurou na última sexta-feira (15) como novo presidente interino da nação. (ANSA)