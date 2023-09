Papa Francisco expressa proximidade ao Marrocos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/09/2023 - 10:01 Compartilhe

CIDADE DO VATICANO, 10 SET (ANSA) – O papa Francisco expressou neste domingo (10) sua proximidade ao Marrocos, atingido por um forte terremoto que deixou mais de dois mil mortos.

“Rezo pelos feridos, por aqueles que perderam a vida e pelas suas famílias. Agradeço aos socorristas”, declarou o líder religioso durante a celebração do tradicional Angelus.

O pontífice ainda aproveitou a oportunidade para lançar um apelo para que as pessoas mostrem proximidade ao país africano.

A Organização das Nações Unidas (ONU) avaliou que mais de 300 mil pessoas estão necessitadas de ajuda, principalmente em Marrakesh e seus arredores.

As equipes de resgate no Marrocos estão fazendo uma corrida contra o tempo para tentar salvar as pessoas que seguem presas nos escombros.

A situação é crítica nas zonas rurais do epicentro do tremor, onde muitas casas, construídas com tijolos de barro, ruíram e as estradas de acesso aos vilarejos ainda permanecem inacessíveis.

“Foi uma experiência muito ruim da qual sempre me lembrarei.

A Farnesina nos tranquilizou e trabalhou para disponibilizar o avião para voltarmos para casa”, explicou o italiano Stefano Santini, que estava em Marrakesh durante o terremoto. (ANSA).

