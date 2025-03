Papa Francisco está estável e sem febre, diz novo boletim médico

O novo boletim médico do Papa Francisco mostra que o líder da igreja católica segue estável, sem febre e sem novos episódios de broncoespasmo. A informação foi divulgada pelo Vaticano neste sábado, 1º.

+Papa Francisco passa ‘noite tranquila’ após crise respiratória

“O estado de saúde do Santo Padre continua estável. Ele tem alternado o uso de ventilação mecânica não invasiva com períodos prolongados de oxigenoterapia de alto fluxo, respondendo bem às trocas gasosas”, diz o boletim de saúde do Papa Francisco.

“O pontífice segue sem febre, não apresenta leucocitose e mantém parâmetros hemodinâmicos normais. Além disso, continua se alimentando normalmente e realizando fisioterapia respiratória de forma ativa. Durante a tarde, recebeu a Eucaristia e passou um tempo em oração. O prognóstico permanece reservado”, completa o documento.

Pela manhã, o Vaticano também informou que Francisco tomou café e leu jornais após ter uma noite tranquila no hospital Gemelli, em Roma.

Na sexta-feira (28), a saúde do papa havia gerado preocupações por conta de um episódio de broncoespasmo que dificultou sua respiração e fez com que engolisse o próprio vômito.

Apesar disso, o quadro foi revertido rapidamente, e ele foi colocado em ventilação mecânica não invasiva.

Na atualização deste sábado, 1º, o Vaticano reforçou que o sumo sacerdote, de 88 anos, não teve novas crises respiratórias durante a noite.

“A noite foi tranquila, o papa está descansando”, afirmou o comunicado.

Uma fonte do Vaticano, que preferiu não se identificar, disse à agência Reuters que, desde o agravamento de sexta-feira, o pontífice não apresentou mais dificuldades respiratórias.

Diante do quadro de saúde, é provável que, pelo terceiro domingo consecutivo, Francisco não participe da tradicional oração com os fiéis no Vaticano. O Angelus deve ser divulgado por escrito, sem leitura pública pelo papa.

O Papa Francisco, que teve parte de um pulmão removido na juventude, sofre de uma doença pulmonar e foi internado em 14 de fevereiro após um quadro de bronquite evoluir para pneumonia em ambos os pulmões.