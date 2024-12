Papa Francisco espera que Notre-Dame simbolize ‘renovação da Igreja na França’

AFP, Da Redaçãoi AFP, Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/12/2024 - 16:27 Para compartilhar:

O papa Francisco expressou seu desejo neste sábado (7), em uma mensagem lida durante a reabertura da Catedral de Notre-Dame de Paris, de que esta nova etapa “possa constituir um sinal profético da renovação da Igreja na França”.

O sumo pontífice também disse esperar que a catedral, com mais de 860 anos, continue a receber “generosamente e gratuitamente” os visitantes, diante dos planos mencionados em círculos governamentais e culturais franceses de cobrar uma entrada.

A catedral de Notre-Dame, uma das maiores igrejas do Ocidente, reabriu as portas neste sábado, 7, após uma pausa de cinco anos para restauração. O evento contou com a presença de personalidades como príncipe William e Donald Trump.

O monumento – localizado em Paris, na França – passava por um período de reparos desde que foi atingido por um incêndio em 2019