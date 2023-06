Papa Francisco enviará nova ajuda humanitária para Ucrânia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/06/2023 - 14:01 Compartilhe

VATICANO, 22 JUN (ANSA) – O esmoleiro do Vaticano, o cardeal polonês Konrad Krajewski, enviará a pedido do papa Francisco uma nova ajuda humanitária para a população ucraniana.

A informação consta em um comunicado do Dicastério para o Serviço da Caridade, divulgado pela Sala de Imprensa da Santa Sé nesta quinta-feira (22).

O religioso viajará pela sexta vez ao território invadido pela Rússia e passará pela região de Kherson, onde a população passa por grandes dificuldades e muitas pessoas perderam a vida, principalmente depois que a barragem de Kakhovka foi destruída, provocando danos enormes na área.

A missão do cardeal é “estar com as pessoas, rezar com elas e trazer um abraço e um apoio concreto do Pontífice”, explicou a nota.

Nesta viagem “tipicamente pastoral”, o cardeal Krajewski levará os medicamentos mais urgentes em um carro, enquanto um caminhão transportará alimentos recebidos em sua maior parte da Coreia, além de remédios e suprimentos médicos que serão entregues nas áreas mais atingidas pela explosão da barragem.

O esmoleiro terá a oportunidade de visitar, pelo caminho, as várias comunidades religiosas, as paróquias católicas de rito bizantino e as ortodoxas. “Sua missão é evangélica e ressalta a proximidade do papa Francisco à atormentada Ucrânia”, concluiu o comunicado.

Desde o início da guerra, mais de 100 caminhões de ajuda foram enviados pelo líder da Igreja Católica à Ucrânia. (ANSA).

