Papa Francisco envia carta a congresso católico no Brasil

VATICANO, 30 MAI (ANSA) – O papa Francisco enviou uma carta nesta quinta-feira (30), dia de Corpus Christi, aos participantes do Congresso Nacional dos Religiosos em comemoração pelos 70 anos de fundação da Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB).

O congresso em Fortaleza vai até o próximo domingo (2) com o tema “CRB 70 anos: Memória, Mística, Profecia e Esperança”.

“Sou grato pelo imenso dom da vocação à vida consagrada que, nos seus mais diversos carismas, enriquece a comunhão eclesial e colabora grandemente com a missão da Igreja em todo o mundo”, disse o pontífice.

“De fato, em muitos lugares do planeta o primeiro anúncio do Evangelho tem a face dos consagrados e consagradas que assumem com grande compromisso, e com a dedicação da própria vida, o mandato do Senhor: ‘Ide pelo mundo inteiro e anunciai a Boa-Nova a toda criatura'”, escreveu.

No texto, Jorge Bergolio disse que “o dom da vocação deve ser custodiado e cultivado a cada dia, para que produza bons frutos na vida de cada religioso e de cada religiosa”: “Para viver bem o chamado divino é necessário permanecer em Seu amor, através do diálogo constante com Jesus na oração diária e da fidelidade aos votos que expressam de maneira belíssima nossa consagração”.

“A vida consagrada, se permanecer firme no amor do Senhor, vê a beleza. Vê que a pobreza não é um esforço titânico, mas uma liberdade superior, que nos presenteia como verdadeiras riquezas Deus e os outros. Vê que a castidade não é uma esterilidade austera, mas o caminho para amar sem se apoderar. Vê que a obediência não é disciplina, mas a vitória, no estilo de Jesus, sobre a nossa anarquia”, disse o Papa, evocando a missa celebrada em 1º de fevereiro de 2020.

“Confio estes desejos e preces à intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Mãe dos consagrados e das consagradas do Brasil, a quem concedo de coração a minha bênção, pedindo ainda que não deixem de rezar por mim”, concluiu. (ANSA).