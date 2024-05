Papa Francisco encontra padres do centro histórico de Roma

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/05/2024 - 16:01 Para compartilhar:

ROMA, 3 MAI (ANSA) – O papa Francisco visitou nesta sexta-feira (3) a Basílica de Santa Cruz de Jerusalém, em Roma, onde se reuniu com uma centena de padres, entre párocos da diocese de Roma, vice-párocos, reitores de igrejas no centro histórico, entre outros.

“O Papa expressou toda a sua paternidade em relação aos sacerdotes, mas também a sua peculiaridade pastoral. Ele foi um pastor que compartilhou sua experiência, deu conselhos muito úteis para a situação pastoral do centro histórico”, definiu o bispo Baldo Reina, vice-gerente da diocese de Roma.

“Os sacerdotes estavam todos muito contentes. Agradecemos ao Santo Padre pelo tempo que nos dedicou. A emoção deste encontro imediatamente se transformou em gratidão e oração pelo Papa. Foi um grande momento de comunhão, um trecho de caminho percorrido lado a lado que nos dá novo impulso para o nosso serviço não apenas aos católicos do centro histórico, mas ao mundo inteiro, que encontramos aqui todos os dias nos rostos dos turistas e peregrinos”, acrescentou.

Segundo ele, no encontro foram citados temas como o potencial das igrejas do centro histórico: “Com um olhar para o futuro, para o Jubileu, para a acolhida dos peregrinos, dos romanos que vêm aqui trabalhar…. O potencial das igrejas do centro, que não estão mortas, mas vivas e ativas. Realmente um encontro lindo, onde o Papa nos ajudou muito a ver o lado positivo, o belo”. (ANSA).