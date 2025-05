Papa Francisco é homenageado em concerto na capital italiana

ROMA, 1 MAI (ANSA) – O tradicional Show do 1º de Maio em Roma, na Itália, homenageou nesta quinta-feira (1º) o papa Francisco, falecido há pouco mais de uma semana, que sempre defendeu o combate à desigualdade durante seus 12 anos de pontificado.

O concerto organizado na Praça San Giovanni, que recebeu milhares de pessoas, ecoou a voz de Jorge Mario Bergoglio, destacando discursos sobre o trabalho e dignidade.

“Às vezes, parece um boletim de guerra. Isso acontece quando o trabalho é desumanizado e, em vez de ser uma ferramenta com a qual o ser humano encontra realização, torna-se uma corrida desesperada por lucro. E isso é ruim. A segurança no emprego é como o ar que respiramos: percebemos sua importância quando ela nos falta tragicamente, e sempre é tarde demais. Somos seres humanos, não máquinas; indivíduos únicos, não peças de reposição”, disse o pontífice argentino em um antigo discurso transmitido durante a festa dos trabalhadores.

Os artistas Ermal Meta, Noemi e BigMama recordaram no palco do show, conhecido popularmente como “Concertone”, que 338 pessoas perderam a vida no trabalho somente nos três primeiros meses do ano.

O antigo líder da Igreja Católica voltou a ganhar destaque no evento romano ao falar sobre música em um outro discurso transmitido no telão.

“A música é beleza e um instrumento de paz, uma linguagem que todos os povos falam de maneiras diferentes e que chega a todos os corações”, afirmou Francisco. (ANSA).