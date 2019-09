Papa Francisco e Bocelli visitam centro solidário na Itália

CIDADE DO VATICANO, 24 SET (ANSA) – O papa Francisco e o tenor italiano Andrea Bocelli fizeram uma visita surpresa na manhã desta terça-feira (24) à instituição solidária “Cittadella Cielo”, na cidade de Frosinone, na Itália. Fundada em 1993 poiara Amirante, a associação, da comunidade Novos Horizontes, oferece hospitalidade e ajuda às pessoas necessitadas, além de apoio à vida, casas familiares, locais e laboratórios para agregação e reintegração de trabalho”.

Segundo o site “Vatican News”, a “Cittadella Cielo” trata, durante anos, as feridas da alma daqueles que em algum momento da vida acabam no túnel das drogas, da dependência, jogos de azar, prostituição e depois no outro túnel de descarte, marginalização social, até recusa da família”. Francisco chegou na instituição por volta das 9h15 (horário local), a bordo de um Ford Focus azul, acompanhado de Bocelli.

Lá, o argentino reuniu-se com cinco jovens que “experimentaram a morte e ressurreição da alma, após trágicas experiências com drogas, bulimia e alcoolismo”.

No último dia 8 de junho, o Pontífice já havia telefonado para a comunidade Novos Horizontes para dar felicitações aos “Piccoli della Gioia” (“Pequenos da alegria”), leigos consagrados que colocam suas vidas a serviço da comunidade, por ocasião do 25º aniversário do local. (ANSA)