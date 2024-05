Papa Francisco doa 100 mil euros para vítimas das chuvas no RS

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/05/2024 - 12:01 Para compartilhar:

O papa Francisco destinou um valor em torno de 100 mil euros (cerca de R$ 554 mil) para ajudar a população atingida pelas enchentes registradas no Rio Grande do Sul.

O “gesto concreto de ajuda” foi feito por meio da Esmolaria Apostólica, departamento da Santa Sé dedicado à caridade, e confirmado nesta quinta-feira (9) pelo arcebispo de Porto Alegre e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Jaime Spengler.

“Fomos informados através da Nunciatura Apostólica de que o Santo Padre destinou um valor substancial, através da Esmolaria Apostólica, para auxílio dos desabrigados”, afirmou o religioso ao Vatican News.

Segundo Spengler, o valor doado pelo Pontífice será repassado para o Regional Sul 3 da CNBB, que abrange todo o Rio Grande do Sul, para “ajudar no que for possível”.

A verba é destinada ao estado brasileiro após Jorge Bergoglio ter manifestado sua solidariedade aos afetados pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul no final da oração do Regina Caeli, no último domingo (5), no Vaticano.

“Quero assegurar a minha oração pelas populações do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, atingidas por grandes inundações.

Que o Senhor acolha os mortos e conforte os familiares e quem teve que abandonar suas casas”, rezou o argentino.

Mais de 420 municípios foram atingidos pela pior crise climática já registrada na história do estado brasileiro. Ao todo, 107 pessoas perderam a vida e outras 136 estão desaparecidas, de acordo com o último balanço da tragédia.