Papa Francisco diz que ‘o prazer sexual é um presente de Deus’, mas condena a pornografia

O Papa Francisco disse que “o prazer sexual é um presente de Deus”, mas alerta os católicos para não se envolverem em pornografia.

O líder religioso de 87 anos disse às multidões fora do Vaticano na quarta-feira (17) que o sexo era algo a ser valorizado, mas que está sendo “minado pela pornografia”.

“Devemos defender o amor”, disse ele, segundo o The Guardian. “Vencer a batalha da luxúria pode ser uma tarefa para toda a vida.”

O líder religioso nascido na Argentina disse que “a satisfação sem um relacionamento pode gerar formas de vício” e que a luxúria leva a um “vício perigoso”.

Continuando a sua declaração, o pontífice puro de mente e corpo acrescentou: “A luxúria saqueia, rouba, consome à pressa, não quer ouvir o outro, mas apenas a sua própria necessidade e prazer; a luxúria julga todo namoro um tédio, não busca aquela síntese entre razão, impulso e sentimento que nos ajudaria a conduzir a existência com sabedoria”, disse o papa, segundo o Telegraph.

Ele também disse que a luxúria muitas vezes leva um parceiro a tentar “possuir” o outro e pode ser objetificador, informou o meio de comunicação britânico.

Esta não é a primeira vez que o Papa Francisco discute pornografia. Em outubro de 2022, ele admitiu que sabia que padres e freiras também assistiam pornografia, mas alertou a eles e aos membros leigos que “o diabo entra por aí”.

“Se você puder cancelar pelo telefone, cancele, então você não terá a tentação nas mãos”, disse ele na época.

As suas observações mais recentes surgem depois de ter sido divulgado na semana passada que o Cardeal Victor Manuel Fernandez – chefe do Dicastério para a Doutrina da Fé – escreveu um livro em 1998 que descrevia detalhadamente o orgasmo masculino e feminino.

Os críticos classificaram o livro esgotado como “escandaloso” e os católicos conservadores começaram a pedir a sua demissão, segundo o Telegraph.

O chefe da Igreja Católica Romana também falou no domingo para defender a recente decisão histórica da Igreja de aprovar bênçãos para casais do mesmo sexo.

Respondendo às reações adversas, incluindo alguns padres que afirmaram que não implementariam as regras, o papa disse: “Às vezes as decisões não são aceites, mas na maioria dos casos, quando as decisões não são aceites, é porque não são compreendidas”.

