Papa Francisco deve receber alta hospitalar no domingo, diz equipe médica

O papa Francisco receberá alta do Hospital Gemelli, em Roma, neste domingo, 23, informa a equipe médica responsável pelos cuidados com o pontífice, neste sábado, 22, em coletiva de imprensa. Aos 88 anos, Francisco vai completar 37 dias internado devido a uma infecção respiratória.

A equipe avisou que o papa precisará permanecer em repouso dentro do Vaticano por pelo menos dois meses e ainda sob cuidados médicos. Para os profissionais de saúde, o pontífice teve uma “alta hospitalar protegida”.

“O Santo Padre está melhorando, portanto esperamos que muito em breve ele possa retornar às atividades normais”, declarou um dos médicos.

Francisco poderá voltar a trabalhar e está completamente curado da pneumonia dupla, afirmam os médicos, mas deverá adotar um ritmo “mais calmo”. A orientação é que ele evite contatos frequentes com pessoas para afastar riscos de contrair novos vírus, além de fazer atividades que exijam esforço.

A equipe de saúde alertou, ainda, que a voz do papa está afetada devido ao longo período da utilização de auxílio de oxigênio de alto fluxo, e sua recuperação acontecerá aos poucos, porém sem prazo estimado.

Mais cedo, o Vaticano anunciou que o papa Francisco pretende acenar e dar sua bênção no próximo domingo, 23, através de uma janela do hospital Gemelli de Roma, em uma primeira aparição pública desde sua hospitalização, em 14 de fevereiro.

“O papa Francisco planeja saudar e dar uma bênção do hospital Agostino Gemelli, em Roma, no final (da oração semanal) do Angelus, que, como nas últimas semanas, será publicado por escrito”, disse a assessoria de imprensa da Santa Sé.

Francisco não preside a oração do Angelus desde 9 de fevereiro. De lá para cá ele perdeu o evento por cinco semanas consecutivas, algo que ainda não havia acontecido desde sua eleição, em março de 2013.

O Angelus é normalmente pronunciado publicamente todo domingo ao meio-dia pelo papa, realizado de uma janela do Palácio Apostólico com vista para a Praça de São Pedro, de onde os fiéis assistem reunidos.

Internação

O papa Francisco foi internado no hospital Gemelli, em Roma, no dia 14 de fevereiro devido a uma pneumonia em ambos os pulmões. Após uma série de crises respiratórias, ele apresentou melhora significativa na última semana. Na última segunda-feira, 17 de março, o Vaticano declarou que ele estava passando “breves momentos” sem necessidade de oxigênio suplementar.

O papa argentino é propenso a doenças respiratórias e, na juventude, teve parte de um pulmão removido.