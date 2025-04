Papa Francisco deu mais cargos a mulheres no Vaticano, mas não debateu sacerdócio

Um dos impactos mais duradouros do pontificado do papa Francisco pode ter sido a nomeação de mais mulheres do que nunca para os principais cargos do Vaticano.

Do hospital, enquanto lutava contra uma pneumonia dupla em fevereiro de 2025, o papa nomeou a irmã Raffaella Petrini para um cargo semelhante ao de governadora da Cidade do Vaticano, a primeira na função.

Semanas antes disso, ele nomeou a irmã Simona Brambilla como a primeira mulher a liderar um importante departamento do Vaticano, pedindo-lhe que supervisionasse as ordens religiosas católicas do mundo.

Mas Francisco, que foi eleito papa em 2013 e faleceu nesta segunda-feira, 21, aos 88 anos, também decepcionou alguns defensores de papéis mais importantes para as mulheres na Igreja em geral ao adiar a questão de permitir que as mulheres sejam ordenadas como clérigas.

Embora tenha criado duas comissões para considerar se as mulheres poderiam servir como diaconisas — os diáconos, como os padres, são ordenados, mas não podem celebrar a missa — ele não avançou na questão. Ele também reafirmou com frequência a proibição do papa João Paulo 2º, em 1994, de mulheres sacerdotes.

“O legado do papa Francisco sobre o lugar das mulheres na Igreja… é complexo”, disse Anna Rowlands, acadêmica britânica e consultora ocasional do Vaticano.

“Ele fez mais do que qualquer outro pontífice para garantir que as mulheres fossem incluídas em maior número e em posições mais elevadas de autoridade”, disse Rowlands, professora da Universidade de Durham. “No entanto, a maior parte dessa mudança estava precisamente dentro dos parâmetros existentes, flexionando o sistema (apenas) um pouco.”

Paola Lazzarini, uma defensora da reforma da igreja italiana, chamou Francisco de “o primeiro papa a ter plena consciência de que a Igreja sofre de um desequilíbrio gritante e profundamente injusto” entre homens e mulheres.

“(Mas) sua maneira de responder a essa injustiça foi fazer nomeações individuais e estabelecer comissões que se arrastaram para sempre e não levaram a nada”, disse ela.

A primeira comissão do papa sobre mulheres diaconisas, de 2016 a 2019, foi encarregada de estudar se as mulheres haviam sido ordenadas como diaconisas nos primeiros séculos da Igreja, conforme mencionado na Bíblia.

O grupo produziu um relatório para o Vaticano, que nunca foi divulgado publicamente. Francisco disse que a comissão não conseguiu chegar a um acordo sobre a questão, uma afirmação que alguns de seus membros contestaram desde então.

Uma segunda comissão foi instituída em 2020, mas nunca concluiu seu trabalho.

Papeis no Vaticano

Francisco priorizou a nomeação de mulheres para cargos importantes no Vaticano. Ele fez de Barbara Jatta a primeira mulher diretora dos Museus do Vaticano em 2016.

Em 2021, ele nomeou a irmã Nathalie Becquart como co-secretária do Sínodo dos Bispos, que prepara as principais cúpulas dos bispos católicos do mundo a cada poucos anos.

Em 2022, Francisco nomeou a irmã Alessandra Smerilli como a segunda funcionária do escritório de desenvolvimento do Vaticano, que lida com questões de paz e justiça.

O papa também tornou duas mulheres parte de um comitê que antes era só de homens e que ajuda a selecionar os bispos do mundo. “Dessa forma, as coisas estão se abrindo um pouco”, disse ele à Reuters em 2022.

Francisco deu às mulheres um voto pela primeira vez nas reuniões de cúpula do Sínodo, que discutem as principais questões enfrentadas pela Igreja global. Ele expandiu o sínodo para incluir mulheres como membros plenos. Em outubro de 2024, havia quase 60 mulheres se juntando a cerca de 300 cardeais, bispos e padres.

Comentários desatualizados

Francisco às vezes fazia comentários sobre as mulheres que pareciam ultrapassados.

Ele foi criticado em setembro de 2024 durante uma viagem à Bélgica, quando descreveu as mulheres como tendo “uma acolhida fértil, cuidado (e) devoção vital”. A universidade católica onde ele falou emitiu um comunicado à imprensa expressando sua “incompreensão e desaprovação”.

O papa defendeu sua escolha de não ter mulheres no clero dizendo que tinha medo de criar uma espécie de “masculinidade em uma saia“.

Mas Natalia Imperatori-Lee, professora de estudos religiosos do Manhattan College, disse que, “de modo geral, Francisco ajudou a causa das mulheres na Igreja”.