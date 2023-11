Papa Francisco defende bispo acusado de acobertar abusos sexuais

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/11/2023 - 18:01 Para compartilhar:

VATICANO, 6 NOV (ANSA) – O papa Francisco defendeu nesta segunda-feira (6) o bispo de Piazza Armerina, Rosario Gisana, acusado de abuso sexual, e classificou-o como “perseguido” As declarações do pontífice reacenderam as controvérsias sobre supostos casos de abuso sexual por parte de membros do clero na diocese liderada pelo monsenhor Gisana, acusado de acobertá-los.

A posição do Papa foi tomada na véspera do encerramento do julgamento contra o padre Giuseppe Rugolo, da mesma diocese, preso em abril de 2021 sob a acusação de abuso sexual agravado contra menores.

“Considero grave e inadequado que, na véspera das alegações da promotora e das discussões das partes civis, haja a intervenção do papa Francisco, que fala sobre questões processuais sobre as quais certamente sabe pouco ou nada”, disse a advogada Eleanna Parasiliti Molica, representante de Antonio Messina.

O cliente dela, hoje com 30 anos, denunciou os abusos que teria sofrido quando ainda era menor.

“Este bispo foi gravado enquanto falava com Rugolo e dizia ter abafado tudo”, disse Messina. Ele também se dirigiu ao Papa: “Gostaria de falar com você e contar, com provas em mãos, o que está acontecendo na diocese de Piazza Armerina”.

Ele alega ter procurado o bispo para fazer a denúncia, e afirma que o religioso ofereceu 25 mil euros (R$ 131 mil) em troca de seu silêncio.

As declarações de Francisco foram dadas durante reunião nesta segunda-feira (6): “Bom, esse bispo foi perseguido, caluniado, e ele permaneceu firme, sempre correto, homem correto. Por isso, naquele dia em que fui a Palermo, quis fazer uma parada em Piazza Armerina antes, para saudá-lo. Ele é um bom bispo”.

(ANSA).

