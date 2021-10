Papa Francisco cria fundação para ajudar hospitais católicos

CIDADE DO VATICANO, 6 OUT (ANSA) – O papa Francisco instituiu nesta quarta-feira (6) a Fundação para a Saúde Católica, um órgão que tem como função “oferecer apoio econômico às estruturas sanitárias da Igreja”.

“Acolhendo com prazer os pedidos que são enviados a mim de uma intervenção direta da Santa Sé para apoiar os entes canônicos que operam com o único objetivo de melhorar a saúde dos doentes e de aliviar os sofrimentos […] instituo a Fundação para a Saúde Católica, destinando-a, onde há condições, para oferecer apoio econômico às estruturas sanitárias da Igreja”, disse o Pontífice.

Segundo o portal “Vatican News”, a decisão de criar a Fundação é para evitar que as estruturas sanitárias geridas pelas instituições católicas sejam colocadas à venda por falta de recursos financeiros.

Para o novo órgão, que será diretamente atrelado à Santa Sé, Francisco nomeou o monsenhor Nunzio Galantino para a presidência e Fabio Gasperini como secretário-geral. Os dois já desenvolvem as mesmas funções na Administração do Patrimônio da Sé Apostólica (Apsa).

Já Maximino Caballero Ledo foi escolhido como prefeito da instituição e acumulará o cargo com a função de secretário-geral da Secretaria de Economia do Vaticano.

O conselho de administração (CdA) será formado ainda por Mariella Enoc, presidente do Hospital Pediátrico Bambino Gesù; Sergio Alfieri, professor de Cirurgia-Geral da Universidade Católica do Sagrado Coração e o responsável pela última operação realizada pelo Pontífice em outubro; e Chiara Gibertoni, diretora-geral do Policlínico Sant’Orsola Malpighi.

“Procuraremos evitar o risco que, mesmo não querendo, essas estruturas contribuam com a ideia elitista de assistência sanitária, reduzindo os espaços para os cuidados oferecidas a todos e por todos”, disse Galantino ao portal católico. (ANSA).

