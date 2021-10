Papa Francisco cria Conferência Eclesial da Amazônia

CIDADE DO VATICANO, 18 OUT (ANSA) – A presidência do Conselho Episcopal Latino-Americano (Celam) anunciou no fim da noite deste domingo (17) que recebeu a notificação da criação da Conferência Eclesial da Amazônia (Ceama), um dos legados do sínodo realizado na região em 2019.

“Com grande alegria e esperança, recebemos a grande notícia: o papa Francisco criou canonicamente a Ceama como pessoa pública jurídica eclesiástica. A decisão do Santo Padre nos enche de alegria em um momento que a igreja latino-americana e do Caribe acentua a sua opção pela sinodalidade, pelo colegiado, pela conversão integral, com voz profética, articulando e integrando redes, promovendo a descentralização e acolhendo o magistério do papa Francisco”, destacou a Celam em nota oficial.

Para a entidade, esses “princípios estão guiando todo o processo de renovação e reestruturação da Celam, que agora inclui a Ceama em sua estrutura organizacional”.

O presidente da Celam, Miguel Cabrejos Vidarte, e o secretário-geral da entidade, Jorge Eduardo Lozano, agradecem Mario Jorge Bergoglio “por sua orientação, proximidade e acompanhamento colocados em prática para os novos caminhos da Igreja e para uma ecologia integral na Amazônia”. (ANSA).

