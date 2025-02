Papa Francisco completa 1 semana internado e passa ‘boa noite’ de sono

VATICANO, 21 FEV (ANSA) – O papa Francisco completou uma semana internado nesta sexta-feira (21) e passou uma boa noite de sono no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, após ter apresentado uma “ligeira melhora” em índices inflamatórios.

As informações foram divulgadas nesta manhã pela Sala de Imprensa do Vaticano, em meio à apreensão sobre o estado de saúde do pontífice de 88 anos.

Segundo o novo boletim, o líder da Igreja Católica levantou-se e se alimentou no café da manhã.

Fontes vaticanas relataram ainda que será possível entender como Francisco está respondendo à sua nova terapia entre hoje e sábado (22), e o resultado poderá dar uma ideia da duração da internação.

Os dois últimos boletins oficiais noturnos emitidos pelo Vaticano destacaram uma melhora no estado geral de saúde do Papa que, segundo relatos, continua se reunindo com seus assessores mais próximos e realizando algumas atividades de trabalho.

“Ele passa parte do tempo na cama e parte em uma poltrona e respira de forma autônoma”, explicaram as fontes.

O argentino deu entrada no Agostino Gemelli em 14 de fevereiro, com um quadro de bronquite que persistia havia várias semanas, porém exames apontaram uma pneumonia bilateral e uma condição clínica “complexa” devido a uma infecção “polimicrobiana” nas vias respiratórias.

Ainda não há previsão de alta, mas a Santa Sé cancelou todos os compromissos do líder católico ao menos até o próximo domingo (23). Mais cedo, o diretor da Sala de Imprensa do Vaticano, Matteo Bruni, disse que “as modalidades do próximo Angelus ainda não foram decididas”. Nenhuma hipótese foi descartada, inclusive a de que o pontífice pudesse entregar um texto escrito, como no domingo passado. (ANSA).