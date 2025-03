Papa Francisco completa 1 mês de internação

ROMA, 14 MAR (ANSA) – Após passar uma outra noite tranquila e ter mantido a estabilidade de seu quadro clínico, o papa Francisco completou nesta sexta-feira (14) um mês de internação no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma.

O pontífice de 88 anos, que trava na capital italiana uma batalha contra uma pneumonia bilateral, segue em condições estáveis e continuou com os exercícios espirituais da Cúria Romana, acompanhados remotamente pelo religioso.

A Sala de Imprensa do Vaticano ainda informou que o líder da Igreja Católica prosseguiu no decorrer da manhã com as terapias farmacológica e motora, enquanto a respiratória será realizada na parte da tarde. Um novo boletim dos médicos é esperado para noite.

O texto divulgado pela Santa Sé também confirma que o Papa consegue se movimentar e até mesmo se deslocar, contando com a ajuda que precisava antes mesmo de ser internado. Além disso, o pontífice alterna entre períodos na cama e em uma poltrona.

O Papa, que celebrou ontem (13) 12 anos de pontificado com um bolo no hospital romano, segue recebendo muitas homenagens dos fiéis na entrada do Gemelli, com diversas velas, terços, desenhos e flores depositados na área. Os rosários e missas na unidade dedicados à sua saúde e recuperação continuam. (ANSA).