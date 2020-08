Papa Francisco cobra ajudas ‘generosas’ ao Líbano

VATICANO, 9 AGO (ANSA) – O papa Francisco fez neste domingo (9), durante o Angelus, um apelo para a comunidade internacional oferecer uma “generosa ajuda” para o Líbano, alvo de uma grande explosão que matou mais de 150 pessoas na capital Beirute, na última terça-feira (4).

Além disso, pediu aos bispos libaneses que vivam “sem luxo”.

“Renovo o apelo por uma generosa ajuda por parte da comunidade internacional”, declarou o líder da Igreja Católica, que também saudou um grupo de peregrinos do Líbano na Praça São Pedro.

“A catástrofe de terça-feira chamou todos, partindo dos libaneses, a colaborar pelo bem comum desse amado país. O Líbano tem uma identidade peculiar, fruto do encontro de várias culturas, que surgiu ao longo do tempo como um modelo de convivência. Claro, essa convivência é muito frágil agora, mas rezo para que ela possa renascer livre e forte”, disse.

Nos últimos dias, o Papa enviou 250 mil euros para a nunciatura apostólica em Beirute, como uma ajuda inicial para o Líbano.

Francisco também pediu para bispos, sacerdotes e religiosos no país adotarem um estilo de vida “marcado pela pobreza evangélica, sem luxo, porque seu povo está sofrendo muito”.

“Convido a Igreja no Líbano a estar próxima ao povo em seu calvário, como tem feitos nos últimos dias, com solidariedade e com paixão, com o coração e as mãos abertas ao compartilhamento”, acrescentou. (ANSA).

