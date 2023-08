Papa Francisco chega em Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/08/2023 - 6:57 Compartilhe

O papa Francisco chegou nesta quarta-feira (2) em Lisboa, onde é aguardado por quase um milhão de jovens peregrinos de todos os continentes para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), um grande evento para uma Igreja Católica em plena reflexão sobre seu futuro.

Com 11 discursos e 20 eventos públicos previstos, a agenda da 42ª viagem ao exterior do pontífice será intensa para o jesuíta argentino, de 86 anos, que passou por uma cirurgia no abdômen há dois meses.

“Voltarei (da viagem) rejuvenescido”, afirmou o papa a um grupo de 80 jornalistas que o acompanharam no avião, que pousou às 9H45 locais (5H45 de Brasília) no aeroporto militar de Lisboa, onde ele foi recebido pelo presidente de Portugal, o conservador Marcelo Rebelo de Sousa.

O estilo direto e espontâneo de Francisco rendeu uma grande popularidade entre os jovens e muitos esperam que ele aborde em Lisboa temas importantes para esta geração, como a guerra na Ucrânia, o meio ambiente ou a justiça social, no momento em que a Igreja Católica enfrenta o desafio da secularização na Europa.

Os organizadores da JMJ esperam a presença de um milhão de peregrinos, procedentes de mais de 200 países, em uma semana de atos festivos, culturais e espirituais que começou na terça-feira com a missa de abertura celebrada em um parque no centro da capital portuguesa.

As autoridades de Lisboa mobilizaram 16.000 integrantes das forças de segurança, do serviço de proteção civil e do setor de emergências médicas para o evento.

A menos de dois meses do início no Vaticano de uma assembleia que deve examinar o futuro da Igreja, a JMJ é vista como um termômetro sobre a posição dos jovens católicos a respeito de questões como o tratamento das pessoas LGBTQIA+, o eventual casamento dos padres ou a posição das mulheres.

– Saúde frágil –

Antes do primeiro encontro com os jovens na quinta-feira, a agenda de Francisco será dedicada nesta quarta-feira às autoridades e ao clero de Portugal, país em que 80% dos 10 milhões de habitantes se definem como católicos.

Francisco fará o primeiro discurso às autoridades e ao corpo diplomático no Centro Cultural de Belém. Durante a tarde se reunirá com representantes do clero português no Mosteiro dos Jerônimos.

Quarto papa a visitar Portugal, onde já esteve em 2017, Francisco pode aproveitar a JMJ para abordar a delicada questão dos abusos sexuais de menores de idade na Igreja, seis meses após a publicação de um relatório impactante de uma comissão de especialistas independentes.

O documento, divulgado em fevereiro após a investigação solicitada pela Conferência Episcopal portuguesa, revelou que 4.815 menores foram vítimas de abusos sexuais em um ambiente religioso desde 1950. As agressões foram ocultadas pela cúpula eclesiástica de forma “sistemática”, segundo o relatório dos especialistas.

De acordo com a Conferência Episcopal e a direção do comitê organizador local da JMJ, o papa deve reunir-se em caráter privado com vítimas dos abusos, mas o encontro não aparece em sua agenda oficial.

No sábado, Francisco fará uma rápida visita ao santuário de Fátima, antes de retornar a Lisboa para participar em uma grande vigília e presidir a missa final da JMJ no domingo.

Considerada a maior reunião internacional de católicos, a JMJ foi criada em 1986 por iniciativa de João Paulo II. A edição de Lisboa deveria ter acontecido em 2022, mas foi adiada devido à pandemia.

Depois dos encontros no Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019), esta é a quarta JMJ para Francisco, cuja saúde parece cada vez mais frágil. Hospitalizado três vezes desde 2021, o pontífice argentino se desloca atualmente em uma cadeira de rodas ou com o auxílio de uma bengala.

