Papa Francisco celebra missa de Natal no Vaticano

CIDADE DI VATICANO E SÃO PAULO, 24 DEZ (ANSA) – O papa Francisco celebra nesta noite (24) a tradicional missa de Natal na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Jorge Margio Bergoglio co-preside a missa com o apoio de 40 cardeais e 375 bispos e sacerdotes.

Crianças de vários países, como o Panamá, que será sede da próxima Jornada Mundial da Juventude (JMJ), também estiveram na cerimônia e foram os responsáveis por depositar flores no altar da Basílica ao lado da imagem do menino Jesus. Uma das grandes novidades da missa de Natal deste ano foi a colocação de mais de 100 mil lâmpadas de LED para a nova iluminação da Basílica de São Pedro. O projeto é da empresa alemã Osram, levou dois anos para ser concluído e permite a economia de 90% da energia utilizada até então para a estrutura.

A inauguração oficial da nova iluminação está prevista para 25 de janeiro, mas, durante a missa, já foi possível ver os detalhes.

Presépio – Neste ano, o presépio na Praça São Pedro, no Vaticano, é feito de areia. Vários caminhões descarregaram o material na praça para artistas produzirem as esculturas. De acordo com a Santa Sé, o presépio de areia representa a “fragilidade do ser humano”. (ANSA)