Papa Francisco celebra 50 anos de sacerdócio nesta sexta

CIDADE DO VATICANO, 13 DEZ (ANSA) – O papa Francisco celebra nesta sexta-feira (13) o aniversário de 50 anos de sua ordenação sacerdotal.

Em 13 de dezembro de 1969, com apenas 33 anos de idade, Jorge Mario Bergoglio foi ordenado padre pelo então arcebispo de Córdoba, o monsenhor Ramón José Castellano, “marcando o início de uma longa história de dedicação, serviço e amor à Igreja”. Nesta manhã, o Pontífice realizou uma missa na capela da Casa Santa Marta, sua residência oficial, concelebrada por cardeais, em decorrência das comemorações da data. Francisco é o primeiro papa latino-americano e jesuíta. Ele é o quinto Santo Padre a alcançar a meta de meio século de sacerdócio, depois de Pio XI, Pio XII, Paulo VI e João Paulo II.

Sua vocação remonta a 21 de setembro de 1953, quando, durante uma confissão, teve uma profunda experiência da misericórdia de Deus. Na ocasião, ele tomou a decisão de tornar-se sacerdote. Ao longo de 50 anos, o argentino serviu por 27 em Buenos Aires e há quase sete como Papa, depois da renúncia de Bento XVI, em fevereiro de 2013. Bergoglio foi nomeado arcebispo da capital argentina em 1998 e três anos depois tornou-se cardeal. Em homenagem ao líder da Igreja Católica, o Escritório Filatélico e Numismático do Vaticano emitiu dois selos postais nos quais são reproduzidas imagens de Francisco em pinturas do artista Raúl Berzosa. No primeiro, é possível ver um jovem Francisco com a Maria Desatadora dos Nós à frente da igreja de San José, em Buenos Aires. Já no segundo, há a imagem de Bergoglio como Papa e a Basílica de São Pedro em segundo plano. (ANSA)