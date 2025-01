Papa Francisco batiza mais de 20 crianças na Capela Sistina

CIDADE DO VATICANO, 12 JAN (ANSA) – O papa Francisco batizou 21 crianças durante uma celebração religiosa na Capela Sistina, no Vaticano, presidida neste domingo (21).

Os meninos e meninas que receberam o batismo das mãos do líder da Igreja Católica eram principalmente filhos ou netos de funcionários do Vaticano.

“É importante que as crianças se sintam bem. Amamente-as se tiverem fome, para que não chorem. Se tiverem muito calor, troque-as, mas deixe-as se sentirem à vontade, porque hoje elas estão no comando. E devemos servi-las, com o sacramento e orações. Hoje, cada um de vocês e a própria Igreja dão o maior presente, o dom da fé, às crianças”, disse o Papa de forma improvisada aos pais das crianças.

O batismo também foi tema durante a celebração do Angelus, na Praça de São Pedro, quando o pontífice comentou o Evangelho do dia aos fiéis presentes.

“A festa do batismo de Jesus, que hoje celebramos, encerra o tempo natalício com a manifestação do Senhor no rio Jordão. Nos perguntemos: me sinto amado e acompanhado por Deus ou penso que ele está distante de nós? E eu te faço uma outra pergunta: nós nos lembramos da data do nosso batismo? É um dia para comemorar como um novo aniversário”, analisou o religioso.

Por fim, o Papa afirmou que batizou com “alegria” os recém-nascidos na Capela Sistina e pediu para que todos rezassem por eles e suas famílias. Além disso, o pontífice rezo por todos os jovens casais “para que tenham a alegria de acolher o dom dos filhos e levá-los ao batismo”. (ANSA).