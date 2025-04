Papa Francisco atravessa centro de Roma e conclui última viagem

VATICANO, 26 ABR (ANSA) – O caixão do papa Francisco atravessou o centro histórico de Roma na manhã deste sábado (26), após o funeral realizado na Praça São Pedro, em um cortejo de cerca de seis quilômetros entre as basílicas de São Pedro e Santa Maria Maggiore (Santa Maria Maior), local escolhido pelo próprio pontífice para o sepultamento.

O corpo de Jorge Bergoglio foi levado em um papamóvel adaptado para a ocasião, em meio a uma multidão de fiéis com celulares a postos para fotografar a última viagem de um dos papas mais populares da história.

O trajeto atravessou pontos icônicos da capital italiana, como o Altar da Pátria, na Praça Venezia, e os Fóruns Romanos e o Coliseu, na área arqueológica da “cidade eterna”, onde a história do antigo império se mistura com a evolução do cristianismo.

Ao chegar em Santa Maria Maggiore, o caixão foi recebido por coros de “Viva Francisco” e por um grupo de pobres, migrantes e transexuais com rosas brancas nas mãos, refletindo a atenção especial dada pelo finado pontífice aos “últimos da Terra”.

Já dentro da basílica, quatro crianças depositaram flores no altar diante do “Salus Populi Romani”, ícone mariano datado do início da era cristã e que retrata a Virgem com o Menino Jesus nos braços.

Antes do sepultamento, os “sediários”, homens encarregados de carregar o caixão do Papa sobre os ombros, pararam diante do ícone tão reverenciado por Francisco durante sua vida para uma espécie de última saudação.

Bergoglio frequentava Santa Maria Maggiore desde os tempos de cardeal e costumava orar diante do “Salus Populi Romani” antes e depois de cada viagem internacional.

O cortejo durou apenas 25 minutos, menos da metade da estimativa de uma hora feita pelas autoridades de segurança pública da Itália na última sexta-feira (25). O chefe da província de Roma, Lamberto Giannini, chegou a dizer que o papamóvel andaria a uma velocidade de 5 a 10 quilômetros por hora, porém o ritmo era visivelmente mais rápido.

O sepultamento em um túmulo simples de mármore, apenas com a inscrição “Franciscus” (“Francisco” em latim) e a reprodução da cruz peitoral do argentino, não terá transmissão ao vivo.

O ritual será presidido pelo camerlengo da Igreja Católica, cardeal Kevin Farrell, o responsável pelo anúncio da morte do pontífice, e terá a participação de um pequeno número de prelados, como o decano do colégio cardinalício, Giovanni Battista Re, que celebrou o funeral na Praça São Pedro. Alguns familiares de Francisco também estão presentes.

Já a basílica ficará fechada durante todo o sábado, mas abrirá para visitações ao sepulcro de Francisco na manhã deste domingo (27). (ANSA).