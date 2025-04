Papa Francisco apresenta melhora na fala e reduz uso de oxigênio

VATICANO, 4 ABR (ANSA) – O papa Francisco, que segue se recuperando de uma pneumonia bilateral na Casa Santa Marta, no Vaticano, apresentou uma ligeira melhora em termos de coordenação motora, respiração e também “expressão vocal”.

Segundo boletim divulgado pela Sala de Imprensa do Vaticano nesta sexta-feira (4), o Pontífice continua seu tratamento medicamentoso e também faz regularmente fisioterapia respiratória e motora, à qual “dedica muito tempo”.

A nota explica ainda que o líder da Igreja Católica recebe “administração ordinária” de oxigênio durante o dia, enquanto à noite, “quando necessário”, são utilizados fluxos elevados. Em todos os casos, porém, o fluxo e intensidade “são menores do que antes”.

Além disso, foi relatada uma ligeira melhora nos “indicadores infecciosos”, com base em exames de sangue realizados nos últimos dias. A infecção pulmonar, que está sob controle há algum tempo, permanece, mas agora com uma melhora viva”.

No entanto, a infecção fúngica é a que levará mais tempo para ser completamente erradicada, de acordo com o Vaticano.

No que diz respeito à sua atividade, o Papa dedica parte do seu tempo à fisioterapia e ao trabalho. Nesta manhã, inclusive, acompanhou o sermão da Quaresma por videoconferência com a Sala Paulo VI, após ter assistido ontem à missa do secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, pelo 20º aniversário da morte de João Paulo II, realizada na Basílica de São Pedro.

A Sala de Imprensa destaca ainda que o Papa não recebeu visitas, exceto as de seus colaboradores mais próximos.

Em relação ao Angelus do próximo domingo (6), que coincide com o Jubileu dos Enfermos e do mundo da saúde, estão sendo avaliadas outras modalidades, além da simples distribuição do texto por escrito, mas até o momento nenhuma decisão foi tomada.

A homilia da missa certamente será feita pelo Papa e será lida pelo celebrante dom Rino Fisichella. Até agora, porém, Francisco não saiu de seu apartamento no segundo andar da Casa Santa Marta desde que recebeu alta, em 23 de março. Seu humor é descrito como “bom”. (ANSA).