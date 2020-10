Papa Francisco anuncia criação de 13 novos cardeais

VATICANO, 25 OUT (ANSA) – O Papa Francisco anunciou neste domingo (25) que fará um consistório no próximo dia 28 de novembro para nomear 13 cardeais para a Igreja Católica.

A lista inclui nove eleitores, ou seja, cardeais com menos de 80 anos de idade, que podem escolher o sucessor do Pontífice após sua morte ou renúncia em um eventual conclave.

Entre os religiosos estão seis italianos, incluindo três eleitores. São eles: monsenhores Marcello Semeraro, recentemente nomeado prefeito da Congregação para as Causas dos Santos, no lugar de Angelo Becciu; Paolo Lojudice, arcebispo de Siena; e o padre franciscano Mauro Gambetti, custódio do Sagrado Convento de Assis.

Os cardeais Mario Grech, secretário-geral do Sínodo dos Bispos; Antoine Kambanda, arcebispo de Kigali (Ruanda); Wilton Daniel Gregory, arcebispo de Washington; Jose Fuerte Advincula, arcebispo de Capiz (Filipinas); Celestino Aós, arcebispo de Santiago do Chile; e Cornelius Sim, vigário apostólico do Brunei completam a lista.

Já entre os cardeais com mais de 80 anos estão: Silvano Tomasi, núncio apostólico emérito e antigo representante da Santa Sé junto das instituições da ONU em Genebra; frei Raniero Cantalamessa, pregador da Casa Pontifícia; monsenhor Enrico Feroci, pároco de Santa Maria do Divino Amor, em Roma, e ex-diretor da Caritas; e Felipe Arizmendi Esquivel, bispo emérito de San Cristóbal de las casas.

“Rezemos pelos novos cardeais, a fim de que, confirmando a sua adesão a Cristo, me ajudem no meu ministério de bispo de Roma, pelo bem de todo o santo povo fiel de Deus”, pediu Francisco, após a oração do ângelus, perante centenas de fiéis na Praça São Pedro. (ANSA).

