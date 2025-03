Papa Francisco amanhece ‘melhor e conversa com todos’

ROMA, 11 MAR (ANSA) – O papa Francisco amanheceu se sentindo melhor nesta terça-feira (11), após passar uma noite tranquila. Segundo o Vaticano, ele conversa com todos a seu redor.

“O humor do pontífice está bom, até porque, ele está melhor.

Ele consegue conversar com as pessoas que estão ao seu redor”, informaram fontes vaticanas.

Nesta manhã, o líder da Igreja Católica voltou a acompanhar por vídeo os exercícios espirituais da Cúria Romana e prosseguiu com orações na capela do décimo andar do Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, onde está internado.

Além disso, a Sala de Imprensa do Vaticano também acrescentou que as fisioterapias respiratória e motora continuam.

Apesar do último boletim médico divulgado ontem (10) afirmar que não existe mais um perigo iminente relacionado à pneumonia nos dois pulmões que o Papa enfrenta, seu quadro de saúde permanece complexo.

Francisco está internado há 25 dias devido a uma pneumonia bilateral provocada por uma infecção polimicrobiana. Para auxiliar na respiração, o pontífice vem alternando entre ventilação mecânica não invasiva (feita com máscara) durante a noite e oxigenoterapia de alto fluxo (com cânulas nasais) de dia.

Na próxima quinta-feira (13), Jorge Bergoglio completará 12 anos de sua eleição como papa. A Embaixada da Argentina, sua terra natal, realizará na data uma missa na Igreja de Nossa Senhora das Dores, na capital italiana, para celebrar seus anos à frente do pontificado. (ANSA).